يحيى السنوار وأعظم جعبة في التاريخ

وطن – استشهد القائد الفلسطيني البارز يحيى السنوار، أحد أبرز مهندسي عملية “طوفان الأقصى”، لكن إرثه النضالي لا يزال حيًا في قلوب الفلسطينيين وأحرار العالم. في موقع استشهاده، الذي تحول إلى مزار وطني، يتوافد الفلسطينيون لتخليد ذكرى قائد صمد حتى الرمق الأخير في مواجهة الاحتلال.

المنزل الذي استشهد فيه السنوار، رغم محاولة الاحتلال طمس معالمه، أصبح رمزًا للمقاومة وصلابة الفلسطيني الذي يرفض الاستسلام. أشرف أبو طه، صاحب المنزل، تحدث عن اللحظات الأخيرة التي جمعتهم مع القائد، واصفًا بطولته حتى لحظة استشهاده.

تحول المقعد البرتقالي الذي جلس عليه السنوار إلى أيقونة تذكارية، فيما أصبحت جعبته العسكرية التي حملها أثناء المعركة رمزًا عالميًا للمقاومة التي لا تعرف الهزيمة. الجعبة، التي وصفها كثيرون بأنها “أعظم جعبة في التاريخ”، تجذب اليوم الزوار الذين يتسابقون لنيل شرف ارتدائها والتقاط الصور بها، باعتبارها شاهدة على بطولات السنوار في ميدان المعركة.

صورة السنوار بسلاحه وكوفيته وجعبته باتت أيقونة عالمية، تلخص معاني التضحية والبطولة. هذه الصورة خلدته كأسطورة مقاومة، وألهمت أجيالًا جديدة من الفلسطينيين للسير على دربه، حاملين راية النضال حتى تحقيق النصر الكامل واستعادة الحقوق المسلوبة.

مع كل زيارة إلى أطلال المنزل، يزداد الإعجاب بشجاعة السنوار وإيمانه بعدالة قضيته. كان الرجل نموذجًا للقائد المقاوم الذي يرفض التراجع، وبطولاته باتت جزءًا من إرث وطني يتداوله الفلسطينيون بفخر.

لم تكن طوفان الأقصى مجرد معركة، بل كانت رسالة واضحة بأن الفلسطينيين، بقيادة رجال مثل السنوار، لن يقبلوا بالذل والخنوع. دماء السنوار الطاهرة لم تروِ أرض غزة فحسب، بل جسدت أسمى معاني التضحية دفاعًا عن الأرض والعرض، ليس فقط لفلسطين بل للأمة العربية والإسلامية بأسرها.

سيظل اسم يحيى السنوار محفورًا في ذاكرة التاريخ كرمز للنضال ضد الاحتلال، وستظل تضحياته نبراسًا يهتدي به المقاومون على مر الأجيال.

الجعبة الشاهدة على بطولة #السنوار باتت رمزا لمقاومة لا تعرف الاستسلام.. “أعظم جعبة في التاريخ” يتسابق الكل لنيل شرف ارتدائها والتقاط الصور بها لا شك أن التاريخ سيخلد نضاله وتضحياته دفاعاً عن أرضه وعرضه.. بل إن شئت فقل: دفاعه عن عرض الأمة بأكملها وأراضيها المقدسة pic.twitter.com/JxyAlZYDCN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 22, 2025