الحوثيون على خطى القسّام.. تسليم طاقم “غلاكسي ليدر” في مشهد يربك الاحتلال

وطن – في خطوة تعكس تناغم جبهات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قامت جماعة أنصار الله الحوثية بتسليم طاقم السفينة الإسرائيلية “غلاكسي” المحتجز منذ عام، إلى سلطنة عمان، وذلك بالتنسيق مع حركة حماس ومع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

العملية، التي تم التحضير لها بدقة، أظهرت الطاقم وهم يغادرون اليمن بابتسامات وصور تذكارية، بعد أن لقوا معاملة كريمة على مدار فترة احتجازهم. المشهد بدا وكأنه امتداد للتضامن الفلسطيني اليمني، في وقت أشاد فيه أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، بمواقف الحوثيين الصادقة والداعمة للمقاومة في غزة.

السفينة “غلاكسي”، التي احتُجزت في ميناء الحديدة، أصبحت رمزًا للدعم اليمني لغزة، وشاهدًا على قدرة الحوثيين على إرباك الاحتلال وشل اقتصاده، في ظل عمليات استهدفت البنية التحتية للكيان، وأثبتت قدرات عسكرية متطورة لم يكن الاحتلال يتوقعها.

عملية تسليم الطاقم تمت بعد عام كامل من المفاوضات والتنسيق مع وسطاء إقليميين ودوليين، وسط جهود قطرية وعمانية لتحقيق وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار. الحوثيون، الذين أثبتوا أنهم رقم صعب في المعادلة، أكدوا قدرتهم على إرباك الاحتلال، ليس فقط عبر الطائرات المسيّرة، ولكن أيضًا من خلال رسائل دعمهم لغزة ومقاومتها الباسلة.

التحالف بين غزة واليمن أصبح اليوم أكثر وضوحًا، حيث تجمعهم أهداف مشتركة، تبدأ من المقاومة ولا تنتهي عند حدود الاحتلال. الجماعة التي أظهرت جاهزية عسكرية عالية، نجحت أيضًا في تقديم رسالة سياسية تعزز من حضورها الإقليمي، في وقت يبقى فيه الاحتلال الإسرائيلي تحت الضغط المتزايد على جبهات متعددة.

🔴 “من اليمن هنا غزّة”..

أثنى #أبو_عبيدة على وقوفهم الصادق إلى جانب #غزّة.. #الحوثيون يتّبعون هدي #القسّام في عمليّة تسليم طاقم سفينة غلاكسي التي استولى عليها أنصار اللّه منذ نحو عام 👇 pic.twitter.com/B7XqSdiMFN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 22, 2025