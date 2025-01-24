قطر: وسيط عالمي في الشرق الأوسط يحقق انتصاراً دبلوماسياً في غزة

وطن – في ظل الحرب المدمرة التي أثقلت كاهل قطاع غزة، نجحت قطر في تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير، حيث لعبت دور الوسيط الرئيسي الذي أفضى إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

استضافت الدوحة المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، والتي تميزت بالتعقيد واستغرقت أكثر من عام من الجهود الدؤوبة. شارك في هذه الوساطة مسؤولون من إدارتين أمريكيتين متعاقبتين، مما يعكس الثقة الدولية بقدرة قطر على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

الهدنة الحالية التي تستمر ستة أسابيع ليست إلا المرحلة الأولى من اتفاق أكبر تعمل قطر على تحقيقه، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار القطاع. يُعد هذا النجاح امتداداً لدور قطر الذي بدأ منذ سنوات طويلة، حيث جعلت من نفسها وسيطاً أساسياً في قضايا الشرق الأوسط. ورغم الانتقادات التي تواجهها بسبب استضافتها قيادات حماس وعلاقتها المتوازنة مع إسرائيل، تستمر الدوحة في تقديم نموذج فريد في الدبلوماسية الإقليمية.

لم تقتصر جهود الوساطة القطرية على غزة فقط، بل شملت ملفات حساسة أخرى، مثل تحسين الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، واستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، بالإضافة إلى دورها المحوري في إجلاء المدنيين بعد سيطرة طالبان على السلطة. كما تعمل قطر اليوم على التنسيق مع تركيا والسعودية لإعادة بناء البنية التحتية وضمان انتقال سلس للحكم في سوريا.

يأتي هذا الدور القطري وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة، حيث تُظهر الدوحة قدرتها على الاستفادة من علاقاتها البناءة مع إيران لتخفيف التوترات مع واشنطن. ومع تحسن علاقاتها مع دول الخليج، تعزز قطر مكانتها كدولة صغيرة بإمكانات كبيرة تؤثر على المشهد السياسي الإقليمي.

لكن مع كل النجاحات، تواجه قطر تحديات جديدة تتطلب دبلوماسية رفيعة المستوى ومهارات التعامل مع قضايا حساسة للغاية. يبقى السؤال، هل ستواصل قطر دورها كوسيط عالمي ناجح في ظل الضغوط الدولية وتعقيدات المنطقة؟