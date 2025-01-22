نتنياهو يبدأ عدوانه في جنين: خطوة نحو ضمّ الضفة الغربية أم استئناف للحرب؟

وطن – في تصعيد جديد، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، بعد انسحاب قوات أمن السلطة الفلسطينية منها بأوامر إسرائيلية. تُعرف جنين بأنها “شقيقة غزة”، التي صمدت على مدى عقود كرمز للمقاومة الفلسطينية ورفض الاحتلال.

لم تمضِ ساعات على إعلان وقف إطلاق النار في غزة حتى بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركاته العسكرية في الضفة الغربية، استكمالًا لسياساته العدوانية. العملية التي أُطلق عليها اسم “السور الحديدي” تُعد محاولة لتقويض انتصار المقاومة في غزة، وامتصاص غضب الداخل الإسرائيلي بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

آليات الاحتلال وجرافاته اقتحمت جنين وسط قصف مكثف استهدف السكان والمباني المدنية، كما تعرضت طواقم الإسعاف الطبية للاعتداء، في مشهد يكرر سيناريوهات مأساوية شهدتها غزة مؤخرًا. تأتي هذه الحملة بدعوى حماية مستوطنات الضفة الغربية، بعد انتهاء المهلة التي منحتها تل أبيب للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المخيم.

مصادر فلسطينية أكدت سقوط عشرات الشهداء والمصابين في الساعات الأولى من العملية، في حين أعلنت حركة حماس حالة النفير العام ودعت المقاومين إلى التصدي للاحتلال. يأتي ذلك في ظل تحذيرات أطلقها المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من خطط الاحتلال لضم الضفة الغربية.

محللون يرون أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز شعبيته المتدهورة، خاصة بعد استقالة عدد من وزراء حكومته المتطرفة وقادة عسكريين كبار على خلفية صفقة وقف إطلاق النار في غزة. كما يهدف إلى تهدئة تيار اليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي، الذي أعرب عن استيائه من التنازلات المقدمة خلال الحرب الأخيرة.

العملية في جنين تفتح باب التساؤلات حول النوايا الإسرائيلية الحقيقية؛ هل هي خطوة أولى لضم الضفة الغربية بالكامل، أم تمهيد لاستئناف الحرب مع المقاومة الفلسطينية؟

في غضون ذلك، يُتوقع أن تتسع رقعة المواجهة في الضفة، مع استمرار القصف واستهداف المدنيين. المقاومة الفلسطينية دعت إلى التكاتف والدفاع عن الأرض، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافها التوسعية.

🔴 حذّر #أبو_عبيدة في كلمته الأخيرة من هذا السّيناريو..

أظهر #نتنياهو توحّشه وأمر ببدء عملية عسكرية واسعة في #جنين ومخيمها بعد أمر قوات أمن السّلطة بالانسحاب منها.. هل تكون خطوة أولى لضمّ الضّفة أو لاستئناف الحرب؟👇 pic.twitter.com/TVHpYV08aO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 21, 2025