1,454 مليون دينار رواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس شركة الفوسفات الأردنية العام الماضي

وطن – منحت شركة الفوسفات الأردنية بدلات مدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها بقيمة 1.454 مليون دينار خلال العام 2023، حيث استحوذ رئيس مجلس الإدارة، محمد الذنيبات، على أكثر من نصف هذا المبلغ.

تفاصيل البدلات والمكافآت:

بلغت البدلات والامتيازات المالية المصروفة لرئيس مجلس الإدارة محمد الذنيبات 894 ألف دينار ، شملت رواتب، بدل انتقال، حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة، مكافآت عام 2023، مياومات السفر، ومكافآت أخرى. يُذكر أن هذه القيمة ارتفعت مقارنة بـ546 ألف دينار في العام 2022.

، شملت رواتب، بدل انتقال، حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة، مكافآت عام 2023، مياومات السفر، ومكافآت أخرى. يُذكر أن هذه القيمة ارتفعت مقارنة بـ546 ألف دينار في العام 2022. حصل عبدالفتاح أبو حسان ، ممثل القطاع الخاص، على بدلات بقيمة 79.4 ألف دينار ، دون راتب شهري.

، ممثل القطاع الخاص، على بدلات بقيمة ، دون راتب شهري. تلقى نائب مجلس الإدارة، المهندس سالم القضاة ، مكافأة قدرها 23.4 ألف دينار ، بينما حصل المحامي محمد كريشان ، ممثل إدارة الاستثمارات الحكومية، على 22.8 ألف دينار .

، مكافأة قدرها ، بينما حصل المحامي ، ممثل إدارة الاستثمارات الحكومية، على . بلغت مكافآت ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 77 ألف دينار ، بالإضافة إلى 4.2 ألف دينار للمهندس سامي سميرات بصفته عضوًا في مجلس الإدارة.

، بالإضافة إلى للمهندس بصفته عضوًا في مجلس الإدارة. وُزعت مكافآت بقيمة 262.2 ألف دينار على ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات الأجنبية.

على ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات الأجنبية. استحوذ ممثل الهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت على بدلات بقيمة 77 ألف دينار، إلى جانب 13.8 ألف دينار للمهندس محمد المنيفي.

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زيادات ملحوظة في الرواتب والمكافآت:

وفقًا للتقرير المالي السنوي للشركة:

ارتفعت الرواتب السنوية لرئيس مجلس الإدارة محمد الذنيبات من 200 ألف دينار في العام 2022 إلى 250 ألف دينار في 2023.

في العام 2022 إلى في 2023. تضاعفت المكافآت الأخرى من 250 ألف دينار إلى 532 ألف دينار .

إلى . زادت بدلات الانتقال واجتماعات لجان مجلس الإدارة من 33 ألف دينار إلى 36 ألف دينار.

نبذة عن محمد الذنيبات:

وتولى الذنيبات رئاسة مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في 28 مارس 2017، ممثلًا عن القطاع الخاص. وشغل سابقًا عضوية مجلس الإدارة خلال الفترة 2004 – 2012.

الدين العام الأردني:

ويواصل الدين العام الأردني ارتفاعه ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 43.4 مليار دينار (حوالي 61.23 مليار دولار) مع نهاية أغسطس 2024. وبهذا تشكل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني 116.1%، وفقًا لأحدث بيانات وزارة المالية.

وتشير هذه الأرقام إلى تباين كبير بين المكافآت الممنوحة لقيادات الشركة وبين الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، مما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقدرت البدلات والامتيازات المالية المصروفة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات “894” الف دينار، بدل رواتب وبدل الانتقال، وحضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة ومكافأة العام 2023، ومياوات السفر ومكافات أخرى، بعد ان كانت 546 الف دينار خلال العام 2022.

الجدير ذكره رفعت الرواتب السنوية لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات من 200 الف دينار خلال العام 2022، لتصبح 250 الف دينار للعام الماضي، إضافة إلى رفع قيمة المكافآت الأخرى من 250 الف دينار لتصبح 532 الف دينار، إلى جانب رفع بدل الانتقال وبدل اجتماعات لجان مجلس الإدارة ثلاثة الف دينار لكل منها لتصبح 36 الف دينار عوضا عن 33 الف دينار، وفقاً للتقرير المالي السنوي للشركة.