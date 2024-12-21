فشل إسرائيل يتصاعد.. حماس تعيد بناء قوتها العسكرية وتربك الاحتلال

وطن – تعترف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بفشلها في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن حركة حماس تمكنت خلال الأشهر الماضية من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد الذين يخضعون لتدريبات مكثفة على يد قيادات ميدانية لم تنجح إسرائيل في استهدافها أو تصفيتها.

وتشير التقارير إلى أن المقاتلين الجدد يتم تكييفهم مع أنماط وأساليب القتال التي يتبعها جيش الاحتلال، مما ساعد حماس على إقامة خطوط دفاعية قوية في جنوب قطاع غزة والتكيف مع ظروف المعارك المستمرة.

كما تؤكد مصادر عسكرية أن كتائب القسام تعمل على إعادة تأهيل أطرها العسكرية والتنفيذية، فضلاً عن قدرتها على إعادة بناء قوتها التنظيمية على الأرض.

وتشير الاعترافات الإسرائيلية إلى أن حماس نجحت في استعادة جزء كبير من قدراتها التشغيلية بالرغم من عمليات الجيش المكثفة، بينما تواصل تجهيز عناصرها ليحلوا محل المقاتلين الذين استشهدوا خلال الحرب، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الاحتلال الذي بات يعاني من استنزاف عسكري واضح على الأرض.