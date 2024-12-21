أدوات التعذيب في سجون الأسد: مشاهد مروعة من أقبية الموت في حلب

وطن – تكشف مشاهد مروعة عن أدوات التعذيب التي استخدمها نظام بشار الأسد في سجون وأقبية الأجهزة الأمنية. في شعبة جهاز الأمن السياسي بمحافظة حلب، عُثر على أدوات استخدمها المحققون لتعذيب المعتقلين، ومنها سياط وأصفاد متدلية من السقف وعصب للأعين وإطارات معدنية تُجبر السجناء على الجلوس داخلها.

تُظهر الصور المروعة كيف كان المعتقلون يُعلقون في الهواء أثناء ضربهم بوحشية في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية.

ومع سقوط الأسد، بدأت تتكشف الكثير من هذه السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية، حيث وثقت الأدلة تعرض المعتقلين لأقسى أشكال العذاب الجسدي والنفسي.

في حين يواصل السوريون البحث عن هذه الأقبية السرية أملاً في العثور على عشرات الآلاف من المفقودين الذين اختفوا خلال سنوات حكم الأسد.