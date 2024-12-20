صواريخ الحوثي تهز تل أبيب.. والاحتلال يرد بغارات عنيفة على اليمن

وطن – استفاقت تل أبيب على وقع صدمة كبيرة بعد سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، استهدف مدرسة في رمات غان وأدى إلى انهيار المبنى الرئيسي وتضرر العديد من المباني المجاورة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولته اعتراض الصاروخ، لكنه فشل في منعه من الوصول إلى عمق المدينة. في المقابل، أكدت جماعة أنصار الله أن الصاروخ كان من نوع فلسطين2، وأكدت نجاح العملية باستهداف مواقع عسكرية حساسة.

فيما رد الاحتلال الإسرائيلي سريعًا بشن غارات جوية مكثفة على خمسة مواقع يمنية شملت موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة، مما أسفر عن استشهاد تسعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين. وتعد هذه الهجمات الثالثة من نوعها التي يشنها الاحتلال على اليمن منذ بداية عدوانه على غزة.

في حين تصاعدت حدة التوترات بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس التي توعد فيها باستهداف قادة جماعة الحوثي.

🔴مازالت #تل_أبيب تقـ ـ ـصف ما دام صـ*ـاروخ #الحوثي خارقا وسلاحه حيّا.. دمار وحرائق في عمق الكيان بعد سقوط صـ*ـاروخ فرط صوتي أطلق من #اليمن على الأراضي المحتلّة👇 pic.twitter.com/wvTpWJEPYJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 19, 2024