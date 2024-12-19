هل يمكن أن يتكرر سيناريو سوريا في الأردن؟ تقديرات إسرائيلية تكشف الفارق

وطن – بينما يرى الباحث الإسرائيلي رونين يتسحاق أن الأردن يتمتع باستقرار يفوق سوريا بفضل ليبراليته وعلاقاته الوثيقة مع الغرب، تكشف تقارير أخرى عن مخاوف إسرائيلية من استنساخ الثورة السورية في الأردن.

يشير يتسحاق إلى غياب الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإعدام التي ميزت نظام الأسد، بالإضافة إلى التحالف الوثيق بين عبد الله الثاني وأمريكا، مما يجعل التحرك ضد النظام الأردني أمراً صعباً.

في المقابل، يخشى الاحتلال من تطورات اقتصادية وأمنية قد تؤدي إلى تحركات مشابهة لما حدث في سوريا، ما يثير تكهنات بشأن دعم إسرائيلي لضمان استقرار الأردن.

🔴رسالة طمأنة من إسرائيل أم تحذير؟.. تقدير إسرائيلي يستبعد تكرار سيناريو #سوريا في #الأردن

يتزامن هذا مع تقارير تتحدث عن أن أحداث سوريا أقلقت العاهل الأردني، وأُجريت محادثات سرية في هذا الخصوص بين رئيس الشاباك ومدير المخابرات الأردني، وسط مخاوف من انتقال العدوى للمعارضة الأردنية… pic.twitter.com/Rg7ZclnjIz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 18, 2024