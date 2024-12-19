هل يمكن أن يتكرر سيناريو سوريا في الأردن؟ تقديرات إسرائيلية تكشف الفارق

باسل سيدمنذ 10 ساعات
0 دقيقة واحدة
استقرار الأردن مقارنة بسوريا
مخاوف إسرائيلية من استنساخ الثورة السورية في الأردن

وطن – بينما يرى الباحث الإسرائيلي رونين يتسحاق أن الأردن يتمتع باستقرار يفوق سوريا بفضل ليبراليته وعلاقاته الوثيقة مع الغرب، تكشف تقارير أخرى عن مخاوف إسرائيلية من استنساخ الثورة السورية في الأردن.

يشير يتسحاق إلى غياب الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإعدام التي ميزت نظام الأسد، بالإضافة إلى التحالف الوثيق بين عبد الله الثاني وأمريكا، مما يجعل التحرك ضد النظام الأردني أمراً صعباً.

في المقابل، يخشى الاحتلال من تطورات اقتصادية وأمنية قد تؤدي إلى تحركات مشابهة لما حدث في سوريا، ما يثير تكهنات بشأن دعم إسرائيلي لضمان استقرار الأردن.

  • اقرأ أيضا:
إسرائيل تحذر دول التطبيع: “انضموا إلينا أو واجهوا مصير بشار الأسد”
الوسوم
باسل سيدمنذ 10 ساعات
0 دقيقة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى