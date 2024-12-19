هل أنت والد جيد؟ اكتشف الإجابة من خلال سؤال بسيط

وطن – كشف الفيلسوف ومؤلف كتاب “هندسة السعادة”، آلان دو بوتون، عن سؤال محوري يجب على كل والد أن يطرحه على أطفاله لتحديد جودة تربيتهم. في حلقة حديثة من بودكاست 20VC مع المذيع هاري ستيبينجز، أوضح دو بوتون كيف يمكن لهذا السؤال أن يكشف ما إذا كنت قد ربيت طفلاً واثقًا بنفسه.

السؤال هو: “هل ترغب في أن تكون مشهورًا؟”

وصرّح دو بوتون: “علامة التربية الجيدة هي أن طفلك لا يرغب في أن يصبح مشهورًا.” وأوضح أن الأطفال الذين لا يسعون للشهرة يتمتعون بما يُعرف بـ التحقق الداخلي، مما يعني أنهم يجدون قيمتهم الذاتية من خلال أنفسهم ودائرتهم المقربة بدلاً من البحث عن الاعتراف من الغرباء.

لماذا يعد التحقق الداخلي مهمًا؟

وفقًا للخبير، الأطفال الذين يتمتعون بالتحقق الداخلي يكتفون بعلاقاتهم مع دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونهم جيدًا. على النقيض، فإن الأطفال الذين يسعون للشهرة يعتمدون على تقدير الآخرين لتحقيق شعورهم بالرضا، وهو ما قد يؤدي إلى مشاعر مثل الحسد، وانعدام الأمن، وردود الفعل العنيفة.

“الأشخاص الذين يسعون إلى الشهرة يأملون في اكتساب الاحترام والحب من خلال شعبيتهم، لكن في كثير من الأحيان، يواجهون مشاعر معاكسة،” يوضح دو بوتون.

ردود الأفعال على النصيحة:

وأثارت وجهة نظر دو بوتون تفاعلًا واسعًا بين المستمعين. اعترف الكثيرون بأن هذا الكشف كان قريبًا جدًا من حياتهم الشخصية. كتب أحدهم: “هذا يفسر الكثير. كل شيء أصبح منطقيًا الآن.” وقال آخر: “لطالما أردت أن أصبح مشهورًا. الآن فهمت لماذا.”

وعلى الجانب الآخر، أعرب بعض المشاهدين عن رضاهم بعدم الرغبة في الشهرة. علق أحدهم قائلاً: “لقد تعرضت لانتقادات طوال حياتي، ولا أريد أن يواجهني العالم بأسره بذلك أيضًا.” وكتب آخر: “أريد فقط أن أكون غنيًا وغير معروف.”

التحقق الداخلي: أساس النجاح الشخصي

أكد أحد مستخدمي TikTok أن “التحقق الداخلي هو أمر ذهبي.” فالأطفال الذين يتعلمون الاعتماد على أنفسهم واحترام ذواتهم بدون الحاجة إلى تأكيد خارجي هم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة.

ويسلط هذا السؤال البسيط الضوء على أهمية التربية العاطفية للأطفال. إن تطوير التحقق الداخلي هو مفتاح تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالرضا، وهو ما يجعل الأطفال قادرين على بناء حياة سعيدة ومستقرة بعيدًا عن ضغوط الشهرة.