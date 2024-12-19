لولوة الحسينان.. عُنفت أم مجرد إدعاءات كاذبة؟

وطن – اتهمت الناشطة الكويتية لولوة الحسينان وزير الداخلية فهد اليوسف بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا أثناء استجوابها في مقر أمن الدولة، مما أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كشفت الحسينان أنها تعرضت لوعكة صحية بعد وضعها رهن الاعتقال، وزعمت أن الوزير هددها بتلفيق قضايا بناءً على نشاطها عبر تويتر.

ناشدت الحسينان الأمير مشعل الأحمد الصباح التدخل وإنصافها، بعد أن اضطرت لمغادرة الكويت بسبب ما وصفته بالتهجير القسري.

وتضامن عدد من النشطاء مع الحسينان وانتقدوا ممارسات وزير الداخلية، بينما هاجمها آخرون مشككين في روايتها، خاصة مع مغادرتها البلاد فور إطلاق سراحها.

في حين سارعت وزارة الداخلية إلى نفي اتهامات الحسينان، مؤكدة أن التحقيقات تمت وفق القانون دون أي تجاوزات.