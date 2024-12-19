صيدنايا أبوظبي.. فظائع سجن الرزين تفتح ملفات الانتهاكات داخل السجون الإماراتية

باسل سيدمنذ 5 ساعات
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سجن الرزين
يلقب سجن الرزين بـ"غوانتانامو أبوظبي"

وطن – بعد سقوط نظام الأسد وفضح جرائمه في سجن صيدنايا السوري، تسلط الأضواء على سجن الرزين الإماراتي، الملقب بـ”غوانتانامو أبوظبي”، بسبب الانتهاكات المروعة التي تحدث بداخله.

ويصنف “الرزين” من بين أسوأ 10 سجون في العالم، حيث يتعرض المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي للتعذيب الجسدي والنفسي، مثل الضرب، التحرش، الحرمان من النوم، وسماع الموسيقى الصاخبة.

يقع السجن في صحراء أبوظبي، ويتميز بتحصيناته الأمنية الشديدة ومراقبته المكثفة.

ودعا حقوقيون، بما فيهم ناشطون دوليون، إلى فتح تحقيق دولي في معاملة السجناء داخل هذا المعتقل سيئ السمعة، للكشف عن الانتهاكات التي يواجهها سجناء الرأي ومنهم الناشط الحقوقي حمد الشامسي، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.

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باسل سيدمنذ 5 ساعات
0 دقيقة واحدة

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