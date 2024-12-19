صفقة التطبيع على الطاولة.. ابن سلمان باع ونتنياهو اشترى

وطن – تتحرك عجلة التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بسرعة، حيث أكدت صحيفة هآرتس عن اختراق في المحادثات بين الجانبين.

يشير الاتفاق إلى التخلي عن الشروط السابقة، مثل الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، واستبدالها بتعهد غامض بـ”مسار نحو الدولة الفلسطينية”.

هذه التطورات تأتي في إطار مفاوضات سرية بإشراف الولايات المتحدة، وسط تسارع في الأحداث بعد وقف إطلاق النار في لبنان، وانتهاء الحرب في غزة.

ويُرجح أن تقدم إدارة ترامب القادمة اتفاقيات دفاعية ومبيعات أسلحة للمملكة لتسهيل الصفقة. تطلع السعودية لإنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة يُنظر إليه كخطوة لتبرير التطبيع أمام شعوب المنطقة.

🔴تخلّى ابن سلمان عن شرطه المعلن لتطبيع العلاقات مع الكـ ـ ـيان.. لم يعد يريد اعترافا بدولة فلسطينية.. وها هو يستعدّ لمصافحة #نتنياهو قريبا ورفع علم الاحتلال على أرض الحرمين في #الرّياض👇#السعودية pic.twitter.com/kghW3Eahbw — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 18, 2024