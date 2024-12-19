تركيا على أعتاب عملية عسكرية بشمال سوريا: حشود مكثفة واستعدادات ميدانية

وطن – تتزايد التوترات على الحدود التركية السورية، مع ورود أنباء عن حشود عسكرية تركية كبيرة استعدادًا لعملية عسكرية محتملة.

القوات التركية، التي تشمل الجيش النظامي ومقاتلين من الجيش الوطني السوري، تتمركز بالقرب من مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه التحركات تشبه استعدادات أنقرة لتوغلها السابق في شمال شرق سوريا عام 2019. القيادية الكردية إلهام أحمد حذرت من عواقب كارثية وطالبت واشنطن بالتدخل.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد عمليات تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

🔴تحركات عسـ ـ ـكرية تشير وبقوة إلى قرب تنفيذ #تركيا عملية عسكرية في شمال #سوريا في أعقاب سقوط نظام #بشار_الأسد..

فما القصة؟👇 pic.twitter.com/PSs8E4g8kb — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 18, 2024