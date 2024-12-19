بينهم أمريكيون.. مقبرة جماعية قرب دمشق بها 100 ألف جثة

خالد السعديمنذ ساعتين
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مقبرة جماعية في دمشق
العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 100 ألف جثة على أطراف مدينة دمشق

وطن – في تطور صادم يعيد للأذهان فظائع النظام السوري المخلوع، تم العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 100 ألف جثة على أطراف مدينة دمشق، وفق تقارير صادرة عن المنظمة السورية للطوارئ.

تقع المقبرة في منطقة القطيفة، وتشير التقديرات إلى أن الضحايا قُتلوا خلال حكم بشار الأسد، الذي شهدت سنواته إعدامات جماعية وجرائم واسعة النطاق.

معاذ مصطفى، رئيس المنظمة السورية للطوارئ، أكد أن هذه المقبرة واحدة من خمس مقابر جماعية تم تحديدها حتى الآن، مع وجود احتمالية وجود المزيد في مناطق أخرى.

الضحايا شملوا مواطنين سوريين وأجانب، بينهم أمريكيون وبريطانيون، مما يسلط الضوء على مدى بشاعة الجرائم التي ارتُكبت على مدى عقود.

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خالد السعديمنذ ساعتين
0 دقيقة واحدة

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