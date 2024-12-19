القضاء الفرنسي يقول كلمته.. الحكم النهائي على نيكولا ساركوزي بالفساد

سالم حنفيمنذ 5 ساعات
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نيكولا ساركوزي
حكم قضائي يشمل إخضاع ساركوزي للرقابة لمدة عام باستخدام سوار إلكتروني

وطن – أصدرت أعلى محكمة في فرنسا حكمها النهائي بحق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد أن رفضت طعنه وأكدت إدانته بالدخول في اتفاق فساد عام 2014 مع كبير القضاة في محكمة النقض.

الحكم يشمل إخضاع ساركوزي للرقابة لمدة عام باستخدام سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة بحق رئيس دولة فرنسي سابق.

كما تم منعه لمدة ثلاث سنوات من تولي المناصب العامة أو الترشح لها. أعلن ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، التزامه بتنفيذ العقوبة لكنه أشار إلى نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي تطور منفصل، من المقرر أن يمثل ساركوزي أمام القضاء الفرنسي في يناير المقبل بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، لتتوالى القضايا التي تلقي بظلالها على مسيرته السياسية.

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سالم حنفيمنذ 5 ساعات
0 دقيقة واحدة

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