القضاء الفرنسي يقول كلمته.. الحكم النهائي على نيكولا ساركوزي بالفساد

وطن – أصدرت أعلى محكمة في فرنسا حكمها النهائي بحق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد أن رفضت طعنه وأكدت إدانته بالدخول في اتفاق فساد عام 2014 مع كبير القضاة في محكمة النقض.

الحكم يشمل إخضاع ساركوزي للرقابة لمدة عام باستخدام سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة بحق رئيس دولة فرنسي سابق.

كما تم منعه لمدة ثلاث سنوات من تولي المناصب العامة أو الترشح لها. أعلن ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، التزامه بتنفيذ العقوبة لكنه أشار إلى نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي تطور منفصل، من المقرر أن يمثل ساركوزي أمام القضاء الفرنسي في يناير المقبل بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، لتتوالى القضايا التي تلقي بظلالها على مسيرته السياسية.

💢سابقة في تاريخ #فرنسا وإدانة نهائية للرئيس السابق نيكولا #ساركوزي 💢رفضت المحكمة العليا طعنه وأدانته في قضية الفساد والارتشاء، لتلزمه بالسّوار الإلكتروني لمدة عام في انتظار النظر في قضية تمويل حملته بأموال #القذافي pic.twitter.com/gbWqxvFRnC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 19, 2024