“روح الروح”.. استشهاد الشيخ خالد نبهان في غزة

وطن – استشهد الشيخ خالد نبهان، المعروف بـ”أبو الضياء”، بعد قصف الاحتلال لخيمته في النصيرات بقطاع غزة. أبو الضياء الذي أبكى العالم حين حمل حفيدته الشهيدة الصغيرة ريم بين يديه، ولقّبها بـ”روح الروح”، يلتحق اليوم بركبها وأبنائه الذين سبقوه إلى الشهادة.

الشيخ خالد نبهان كان رمزًا للصبر والعمل الخيري في غزة المحاصرة، حيث كرّس حياته لمواساة أبناء شعبه وتقديم الدعم لهم رغم قسوة الظروف. استشهد أبو الضياء بعد أن ظل شامخًا مبتسمًا في وجه الدمار، ليصبح أحد رموز المقاومة والصمود في غزة التي فقدت أكثر من 150 ألف شهيد.

رحيله أثار موجة من الحزن والذكريات المؤثرة، إذ كان محبًا للأطفال ومكرسًا لعمل الخير، ولم تفارق كلماته “روح الروح” كل من عرفه أو تابع قصته المؤثرة.

🔴حتّى “روح الرّوح” استــ*ـشهد ولحق بركب أحفاده وأبنائه.. أبو الضّياء الشّيخ الذي حمل حفيدته الشّهــ*ـيدة ريم بين يديه يقبّلها يرتقي شهــ*ـيدا لتعانق الرّوح روحها👇 pic.twitter.com/hMDOI0bhtE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 17, 2024