“روح الروح”.. استشهاد الشيخ خالد نبهان في غزة

باسل سيدمنذ 10 ساعات
0 دقيقة واحدة
استشهاد الشيخ خالد نبهان
استشهاد الشيخ خالد نبهان بعد قصف الاحتلال لخيمته في النصيرات

وطن – استشهد الشيخ خالد نبهان، المعروف بـ”أبو الضياء”، بعد قصف الاحتلال لخيمته في النصيرات بقطاع غزة. أبو الضياء الذي أبكى العالم حين حمل حفيدته الشهيدة الصغيرة ريم بين يديه، ولقّبها بـ”روح الروح”، يلتحق اليوم بركبها وأبنائه الذين سبقوه إلى الشهادة.

الشيخ خالد نبهان كان رمزًا للصبر والعمل الخيري في غزة المحاصرة، حيث كرّس حياته لمواساة أبناء شعبه وتقديم الدعم لهم رغم قسوة الظروف. استشهد أبو الضياء بعد أن ظل شامخًا مبتسمًا في وجه الدمار، ليصبح أحد رموز المقاومة والصمود في غزة التي فقدت أكثر من 150 ألف شهيد.

رحيله أثار موجة من الحزن والذكريات المؤثرة، إذ كان محبًا للأطفال ومكرسًا لعمل الخير، ولم تفارق كلماته “روح الروح” كل من عرفه أو تابع قصته المؤثرة.

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باسل سيدمنذ 10 ساعات
0 دقيقة واحدة

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