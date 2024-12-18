تفاصيل مروعة.. جرائم اغتصاب مروعة تنفذها قوات الدعم السريع ضد السودانيات

وطن – كشفت تقارير حقوقية عن جرائم اغتصاب مروعة نفذتها قوات الدعم السريع المدعومة إماراتياً ضد عشرات النساء والفتيات في السودان. وتوثق هذه الجرائم اعتداءات تصل إلى حد الاستعباد الجنسي، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الانتهاكات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سيدة سودانية نوبية تبلغ من العمر 35 عامًا تحدثت عن اقتحام مسلحين من الدعم السريع منزلها واغتصابها جماعيًا بعد قتل زوجها وابنها أمامها. وتحدثت ضحية أخرى عن احتجازها مع 50 امرأة أخرى في معسكر غير رسمي، حيث تعرضن للاغتصاب مرارًا على مدى ثلاثة أشهر.

وثقت التقارير اغتصابات جماعية ارتكبها المهاجمون، أغلبهم أعضاء في قوات الدعم السريع، وذلك منذ ديسمبر 2023 في بلدة حبيلة وحولها. وشملت الانتهاكات اعتداءات أمام أفراد الأسرة بعد قتلهم أو تهديدهم. هذه الجرائم الوحشية تشكل جزءًا من نمط مروع ينفذه مقاتلو الدعم السريع في السودان.

🔴 فظـ*ــائع المليشيات وصلت إلى حد الاستـ ـ ـعباد الجنـ*ـسي.. شهادات صادمة لسوادنيات تعرضت للاغتــ*ـصاب من قِبل #قوات_الدعم_السريع المدعومة من #الإمارات👇 pic.twitter.com/R2yqieKFqd — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 17, 2024