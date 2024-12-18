إسرائيل تحذر دول التطبيع: “انضموا إلينا أو واجهوا مصير بشار الأسد”

وطن – بعد سقوط نظام بشار الأسد، وجهت إسرائيل تحذيراً شديد اللهجة لدول التطبيع العربية، مؤكدة أن عليها الانضمام إلى خططها الأمنية وإلا قد تواجه مصيراً مماثلاً لنظام الأسد.

وفقاً لتقارير إعلامية عبرية، تشمل الخطط المطروحة تدمير أصول الجيش السوري، إنهاء الحرب في غزة سريعاً، وضمان وقف إطلاق النار في لبنان، مع تأمين المصالح الإسرائيلية عبر حوار مباشر مع الجماعات المسلحة في سوريا.

الصحيفة العبرية “معاريف” شددت على أهمية دعم حلفاء إسرائيل من دول الخليج ومصر والأردن للتصدي لأي تهديدات مستقبلية.

كما دعت إلى شن هجوم جاد على إيران لحماية المصالح الإسرائيلية والدول المطبعة من أي خطر قد يزعزع استقرارها.

🔴إمّا أن تنظمّوا إلى مهمّة #إسرائيل أو أن يكون مصيركم كمصير الأسد.. 🔴الإعلام العبري يـ ـ ـبتزّ #مصر ودول الخليج المطـ ـ ـبّعة والمقرّبة من تل أبيب.. ويحذّرهم من سيناريو #سوريا إذا لم يتعاونوا مع الكيان 👇 pic.twitter.com/jd2NBEQeaE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 17, 2024