بحث
الرئيسيةأرشيف - الهدهد
بدأ أردوغان ونتنياهو في اقتسام كعكة سوريا

“كعكة سوريا”.. بين أطماع أردوغان ونتنياهو بعد سقوط الأسد

وطن

وطن – مع سقوط نظام الأسد، يصف الإعلام أردوغان ونتنياهو بالرابحين الأكبر من هذا التحول التاريخي.

تركيا، التي عززت نفوذها في الشمال السوري من خلال الفصائل الموالية لها، تقود الآن حكم دمشق عبر هيئة تحرير الشام.

كما تستعد أنقرة لجني مليارات الدولارات من مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تخفيف عبء اللاجئين بعودتهم إلى بلادهم.

في المقابل، بدأ نتنياهو بفرض واقع جديد، مُعلنًا الجولان إسرائيليًا للأبد، مع توغل قواته إلى مشارف دمشق.

العمليات العسكرية الإسرائيلية دمرت البنية التحتية السورية بالكامل، مما يمثل نقطة تحول تاريخية في الشرق الأوسط، وسط حديث عن “اقتسام الكعكة” بين الطرفين.

  • اقرأ أيضا:
خطة الجولاني السرية.. إسقاط دمشق خلال 11 يومًا بموافقة تركية

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث

حمل تطبيق وطن

عن وطن

وطن صحيفة مستقلة تصدر عن Watan News LLC في ولاية كالفورنيا الأمريكية منذ عام 1991

Copyright © Watan News LLC