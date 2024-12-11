مشاهد صادمة من مستشفى حرستا العسكري.. جثث معتقلين تكشف أهوال سجن صيدنايا

وطن – أظهرت مشاهد مروعة من مستشفى حرستا العسكري بريف دمشق جثثًا يُعتقد أنها لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا سيئ السمعة.

تضمّن المشهد أكثر من 40 جثة مجهولة الهوية، موضوعة عليها رموز وأرقام دون أسماء. بعض الجثث كانت بحالة تحلل وسوداء اللون بسبب سوء الحفظ وانقطاع الكهرباء، بينما شوهدت أخرى بحالة هزال شديد.

حقوقيون دعوا إلى تحريك ملف جرائم الحرب ضد نظام الأسد، الذي تتهمه التقارير بارتكاب فظائع مروعة، شملت تعذيب المعارضين والمنشقين حتى الموت.

🔴العثور على جثـ ـ ـث مجهولة الهوية في مستشفى #حرستا العـ ـ ـسكري بريف العاصمة السورية #دمشق.. مشاهد جديدة ومعلومات صادمة توثق إجـ ـ ـرام نظام #بشار_الأسد..

فما القصة؟👇 pic.twitter.com/EVZ5IVwOMS — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 10, 2024