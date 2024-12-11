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مشاهد مروعة من مستشفى حرستا العسكري بريف دمشق تظهر جثثًا لمعتقلين قضوا تحت التعذيب

مشاهد صادمة من مستشفى حرستا العسكري.. جثث معتقلين تكشف أهوال سجن صيدنايا

سالم حنفي

وطن – أظهرت مشاهد مروعة من مستشفى حرستا العسكري بريف دمشق جثثًا يُعتقد أنها لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا سيئ السمعة.

تضمّن المشهد أكثر من 40 جثة مجهولة الهوية، موضوعة عليها رموز وأرقام دون أسماء. بعض الجثث كانت بحالة تحلل وسوداء اللون بسبب سوء الحفظ وانقطاع الكهرباء، بينما شوهدت أخرى بحالة هزال شديد.

حقوقيون دعوا إلى تحريك ملف جرائم الحرب ضد نظام الأسد، الذي تتهمه التقارير بارتكاب فظائع مروعة، شملت تعذيب المعارضين والمنشقين حتى الموت.

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