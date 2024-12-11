دبابات الاحتلال الإسرائيلي على مشارف دمشق.. توغل عسكري في خضم سقوط الأسد

وطن – في تطور خطير، وصلت دبابات ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي إلى مشارف العاصمة السورية دمشق، على بُعد 25 كيلومترًا فقط.

العملية العسكرية التي تعتبر الأوسع منذ عام 1967، استهدفت بلدات وقرى إستراتيجية جنوب غرب دمشق، بما فيها منطقة القنيطرة وجبل الشيخ.

وسط الاحتفالات السورية بإسقاط نظام الأسد، استغل الاحتلال حالة الفراغ الأمني لتحقيق مكاسب على الأرض، بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا مع واشنطن.

نتنياهو يضع الأسس لخارطة جديدة للكيان، في ظل دعم أمريكي لتعزيز السيطرة على الجولان وشرق أوسط يتشكل وفق أهواء حلفائه.

🔴 بينما يحتفل الجولاني والسّوريون بإسقاط نظام #بشّار_الأسد..

يتوغّل جيش الكيان داخل التّراب السّوري مستغلّا حالة الفراغ على الحدود.. لتصل الدّبابات الإسرائيليّة إلى مشارف #دمشق التي لا تبعد عنها سوى 25 كلم👇 pic.twitter.com/oXFu6xNEAn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 10, 2024