بمليارات الشعب المنهوبة.. هنا يعيش آل الأسد في روسيا

وطن – بعد سقوط نظام بشار الأسد، انتقلت عائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.

تمتلك العائلة ثروة مُعلنة تبلغ ملياري دولار، إلى جانب مليارات مخفية في حسابات سرية وشركات وهمية.

وفقًا لتقارير، اشترت عائلة الأسد 20 شقة فاخرة في موسكو، منها 18 شقة في مجمع “مدينة العواصم” الفخم.

أسماء الأسد، التي اشتهرت بأسلوب حياتها الباذخ، أنفقت ملايين الدولارات على تجهيز هذه الشقق، في وقت كانت سوريا تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية.

وصلت أسماء وأبناؤها إلى موسكو قبل هروب الأسد، حيث بدأوا حياة جديدة بعيدًا عن مآسي الشعب السوري.

🔴 “ديلي ميل” تكشف في تقرير حصري تفاصيل حياة عائلة المخلوع #بشار_الأسد الجديدة في #روسيا بعد سقوط النظام السوري، حيث هرب وزوجته #أسماء_الأسد وأبناؤهما الثلاثة إلى #موسكو، ومعهم ثروة ضخمة مخبأة في حسابات مصرفية وشركات وهمية و ملاذات ضريبية👇 pic.twitter.com/ggnzIpt4I7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 11, 2024