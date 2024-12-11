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بمليارات الشعب المنهوبة.. هنا يعيش آل الأسد في روسيا

خالد السعدي

وطن – بعد سقوط نظام بشار الأسد، انتقلت عائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.

تمتلك العائلة ثروة مُعلنة تبلغ ملياري دولار، إلى جانب مليارات مخفية في حسابات سرية وشركات وهمية.

وفقًا لتقارير، اشترت عائلة الأسد 20 شقة فاخرة في موسكو، منها 18 شقة في مجمع “مدينة العواصم” الفخم.

أسماء الأسد، التي اشتهرت بأسلوب حياتها الباذخ، أنفقت ملايين الدولارات على تجهيز هذه الشقق، في وقت كانت سوريا تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية.

وصلت أسماء وأبناؤها إلى موسكو قبل هروب الأسد، حيث بدأوا حياة جديدة بعيدًا عن مآسي الشعب السوري.

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