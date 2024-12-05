هل يعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

وطن – أثار حديث وليد عبد الله، حارس النصر السعودي السابق، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو وإمكانية اعتناقه للإسلام، جدلًا واسعًا.

التصريحات كشفت عن مواقف لرونالدو تُظهر اهتمامه بالإسلام، مثل طلبه إيقاف التدريبات عند سماع الأذان وحث اللاعبين على الصلاة.

ورغم أن الدون يعتنق الديانة المسيحية، إلا أن هذه النقاشات ليست الأولى حول احتمالية اعتناقه الإسلام، خاصة منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

🔴جدل واسع بشأن إمكانية اعتناق البرتغالي #كريستيانو_رونالدو للإسلام بسبب ما كشفه زميله السابق.. ما القصة؟👇 pic.twitter.com/lEM9i3Aak2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024