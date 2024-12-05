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وفاة 884 عاملًا وافدًا أغلبهم من بنغلاديش بمشاريع السعودية

مشاريع ابن سلمان تلتهم أرواح العمال الوافدين وانتهاكات بالجملة

باسل سيد

وطن – كشف تقرير صادم لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن وفاة 884 عاملًا وافدًا، أغلبهم من بنغلاديش، خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 بمشاريع السعودية العملاقة مثل نيوم وذا لاين.

التقرير وثّق ظروف العمل القاسية التي تتضمن سرقة أجور، رسوم توظيف باهظة، وانتهاكات ترقى للعمل الجبري.

رغم الوعود الحقوقية، تستمر السعودية في تجاهل التحقيقات بالوفيات بينما تتجه لاستضافة كأس العالم 2034، ما يثير تساؤلات عن دور الهيئات الدولية في حماية حقوق العمال.

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