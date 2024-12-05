مشاريع ابن سلمان تلتهم أرواح العمال الوافدين وانتهاكات بالجملة

وطن – كشف تقرير صادم لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن وفاة 884 عاملًا وافدًا، أغلبهم من بنغلاديش، خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 بمشاريع السعودية العملاقة مثل نيوم وذا لاين.

التقرير وثّق ظروف العمل القاسية التي تتضمن سرقة أجور، رسوم توظيف باهظة، وانتهاكات ترقى للعمل الجبري.

رغم الوعود الحقوقية، تستمر السعودية في تجاهل التحقيقات بالوفيات بينما تتجه لاستضافة كأس العالم 2034، ما يثير تساؤلات عن دور الهيئات الدولية في حماية حقوق العمال.

🔴منظمة هيومن رايتس ووتش تدقّ ناقوس الخطر مرة أخرى في المملكة..

👈المئات يمـ ـ ـوتون سنويا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل السّيئة في مشاريع وليّ العهد الذي اشترى كلّ الهيئات الحقوقية لغسل يديه من دمـ ـ ـاء المسـ ـ ـحوقين الذين يحقّقون رؤيته 👇 pic.twitter.com/etqkZSqiIv — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024