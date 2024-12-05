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الاعتراف الفرنسي مرهون بتطبيع الرياض مع الاحتلال الإسرائيلي

ماكرون لابن سلمان: التطبيع مع إسرائيل شرطٌ للاعتراف بفلسطين

باسل سيد

وطن – في زيارة تاريخية إلى الرياض، قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرحًا صريحًا: “لن نعترف بدولة فلسطين حتى تطبّعوا علاقاتكم مع إسرائيل”.

وأكد ماكرون على تنظيم مؤتمر لدولة فلسطين في يونيو 2025، لكن يبدو أن الاعتراف الفرنسي مرهون بتطبيع الرياض مع الاحتلال الإسرائيلي.

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