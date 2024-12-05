ماكرون لابن سلمان: التطبيع مع إسرائيل شرطٌ للاعتراف بفلسطين

وطن – في زيارة تاريخية إلى الرياض، قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرحًا صريحًا: “لن نعترف بدولة فلسطين حتى تطبّعوا علاقاتكم مع إسرائيل”.

وأكد ماكرون على تنظيم مؤتمر لدولة فلسطين في يونيو 2025، لكن يبدو أن الاعتراف الفرنسي مرهون بتطبيع الرياض مع الاحتلال الإسرائيلي.

🔴#ماكرون يقدّم فتوى التّطـ ـ ـبيع لابن سلمان: “لن نعترف بدولة #فلسطين حتّى تطبّعوا علاقاتكم مع الكيـ ـ ـان المحـ ـ ـتل”👇 pic.twitter.com/971mOobmPC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024