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تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا و219 ألف حالة بالكوليرا في اليمن

الكوليرا والملاريا تفتكان باليمن.. أرقام صادمة وواقع صحي مأساوي

باسل سيد

وطن – يواجه اليمن تفشيًا خطيرًا للكوليرا والملاريا، مع تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا و219 ألف حالة بالكوليرا خلال 2024.

الحرب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة أدت إلى تلوث مياه الشرب وضعف خدمات الصرف الصحي، مما زاد من معاناة اليمنيين.

تعمل السلطات على اتخاذ تدابير عاجلة تشمل تحسين البنية التحتية الصحية وتعقيم المحاصيل الزراعية، لكن الأوضاع لا تزال كارثية.

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