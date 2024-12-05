إعدام 3 مصريين في السعودية.. والقاهرة تتجاهل

وطن – أعلنت السعودية إعدام ثلاثة مصريين بتهم تتعلق بتهريب وترويج مواد مخدرة، مما أثار جدلاً واسعاً حول غياب المحاكمات العادلة وارتفاع معدلات الإعدامات في المملكة.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، سجلت السعودية رقماً قياسياً هذا العام بـ304 عمليات إعدام، مع تزايد العقوبات المرتبطة بجرائم المخدرات.

وأشار نشطاء إلى غياب الدعم القنصلي من الخارجية المصرية، بينما يواجه أكثر من 27 مصرياً آخرين في السجون السعودية خطر الإعدام.

🔴لنظام السعودي ينفذ حكم الإعـ*ـدام ضد 3 مصريين بعد إدانتهم بترويج المـ ـ ـخدرات.. 👈نشطاء أدانوا إعدام مواطنين مصريين وسط تأكيدات تشير إلى عدم حصولهم على محاكمة عادلة..

👈ومصريون يتساءلون عن دور #السيسي والخارجية المصرية وموقفهم تجاه هذا الأمر 👇 pic.twitter.com/g97GPugVzG — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024