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أعلنت السعودية إعدام ثلاثة مصريين بتهم تتعلق بتهريب وترويج مواد مخدرة

إعدام 3 مصريين في السعودية.. والقاهرة تتجاهل

خالد السعدي

وطن – أعلنت السعودية إعدام ثلاثة مصريين بتهم تتعلق بتهريب وترويج مواد مخدرة، مما أثار جدلاً واسعاً حول غياب المحاكمات العادلة وارتفاع معدلات الإعدامات في المملكة.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، سجلت السعودية رقماً قياسياً هذا العام بـ304 عمليات إعدام، مع تزايد العقوبات المرتبطة بجرائم المخدرات.

وأشار نشطاء إلى غياب الدعم القنصلي من الخارجية المصرية، بينما يواجه أكثر من 27 مصرياً آخرين في السجون السعودية خطر الإعدام.

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