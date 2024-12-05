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تورط مسؤول كبير بالحزب بتسليم إسرائيل معلومات حساسة عن مواقع القيادة والمنشآت السرية

أسرار اغتيال إسرائيل لقيادات حزب الله.. من الذي باع رفاقه؟

باسل سيد

وطن – تقرير لبناني يسلط الضوء على اختراق إسرائيلي خطير لحزب الله، كشفته تحقيقات داخلية أجراها الحزب بعد اغتيال قيادات بارزة، بينهم حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

التقرير زعم تورط مسؤول كبير بالحزب بتسليم إسرائيل معلومات حساسة عن مواقع القيادة والمنشآت السرية.

وأفاد بأن “الحاج حمزة السبلاني”، المسؤول عن وحدة الأماكن، هو من قدم تلك المعلومات، بينما فرّ مسؤول الاتصالات إلى إسرائيل.

يأتي هذا الاختراق في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان.

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