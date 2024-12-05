أسرار اغتيال إسرائيل لقيادات حزب الله.. من الذي باع رفاقه؟

وطن – تقرير لبناني يسلط الضوء على اختراق إسرائيلي خطير لحزب الله، كشفته تحقيقات داخلية أجراها الحزب بعد اغتيال قيادات بارزة، بينهم حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

التقرير زعم تورط مسؤول كبير بالحزب بتسليم إسرائيل معلومات حساسة عن مواقع القيادة والمنشآت السرية.

وأفاد بأن “الحاج حمزة السبلاني”، المسؤول عن وحدة الأماكن، هو من قدم تلك المعلومات، بينما فرّ مسؤول الاتصالات إلى إسرائيل.

يأتي هذا الاختراق في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان.

🔴تقرير خطير يكشف معلومات صادمة عن كيفية اغتيـ*ـال إسرائيل لقيادات #حزب_الله، وفي مقدمتهم #حسن_نصرالله وهاشم صفي الدين

👈التقرير استند كما يزعم معدوه لتحقيق أجراه الحزب ولم ينشر نتائجه، ويشير لخيانة داخلية.. فمن الذي باع رفاقه؟👇 pic.twitter.com/mx0Trg8mop — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2024