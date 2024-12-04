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تشير تقارير إلى مغازلة بشار الأسد لتل أبيب طلبًا للحماية ضد عملية ردع العدوان

هل لجأ الأسد إلى نتنياهو لصد هجوم المعارضة المسلحة؟

خالد السعدي

وطن – يواجه الرئيس السوري بشار الأسد موقفًا معقدًا وسط هجوم الفصائل المسلحة في الشمال السوري وانحسار الدعم الروسي والتركيز على أوكرانيا، إضافة إلى إضعاف إيران وحزب الله بالضربات الإسرائيلية.

تقارير تشير إلى مغازلة الأسد لتل أبيب طلبًا للحماية، مع استعداد إسرائيل للتعاون بشرط فك الارتباط مع طهران وقطع إمدادات حزب الله.

يأتي ذلك في ظل دعم الرياض وأبوظبي لأي اتفاق قد يُبعد الأسد عن إيران. فهل سيتخذ الأسد هذه الخطوة الجريئة؟

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