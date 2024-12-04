هل لجأ الأسد إلى نتنياهو لصد هجوم المعارضة المسلحة؟

وطن – يواجه الرئيس السوري بشار الأسد موقفًا معقدًا وسط هجوم الفصائل المسلحة في الشمال السوري وانحسار الدعم الروسي والتركيز على أوكرانيا، إضافة إلى إضعاف إيران وحزب الله بالضربات الإسرائيلية.

تقارير تشير إلى مغازلة الأسد لتل أبيب طلبًا للحماية، مع استعداد إسرائيل للتعاون بشرط فك الارتباط مع طهران وقطع إمدادات حزب الله.

يأتي ذلك في ظل دعم الرياض وأبوظبي لأي اتفاق قد يُبعد الأسد عن إيران. فهل سيتخذ الأسد هذه الخطوة الجريئة؟

🔴وجد #بشار_الأسد نفسه وحيدا في مواجهة هـ ـ ـجوم الفصائل المسلّحة شمالا..

فهل يلجأ إلى تلّ أبيب لحماية عرشه المنـ ـ ـهار مقابل التخلّي عن #إيران و #حزب_الله ؟ 👇 pic.twitter.com/kqSSf59Z4h — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2024