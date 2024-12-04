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يعمل محمد بن زايد على دعم مشروع بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية في إقليم صومالي لاند المنفصل عن الصومال

محمد بن زايد يمول التوسع العسكري الإسرائيلي في الصومال

باسل سيد

وطن – في سابقة مثيرة للجدل، يعمل محمد بن زايد على دعم مشروع بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية في إقليم صومالي لاند المنفصل عن الصومال.

وتأتي الخطوة بتمويل إماراتي مقابل اعتراف تل أبيب بالإقليم، وهو ما يمهد لتوسيع نفوذ الاحتلال في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن.

كما تسعى إسرائيل من خلال القاعدة إلى تعزيز عملياتها ضد الحوثيين والتحكم بممرات بحرية استراتيجية كجزء من مخططها للهيمنة الإقليمية.

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