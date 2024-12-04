محمد بن زايد يمول التوسع العسكري الإسرائيلي في الصومال

وطن – في سابقة مثيرة للجدل، يعمل محمد بن زايد على دعم مشروع بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية في إقليم صومالي لاند المنفصل عن الصومال.

وتأتي الخطوة بتمويل إماراتي مقابل اعتراف تل أبيب بالإقليم، وهو ما يمهد لتوسيع نفوذ الاحتلال في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن.

كما تسعى إسرائيل من خلال القاعدة إلى تعزيز عملياتها ضد الحوثيين والتحكم بممرات بحرية استراتيجية كجزء من مخططها للهيمنة الإقليمية.

💢”شيـ طا*ن العرب” محمد بن زايد، لا يدخر جهدا في دعم إسرائيل ويمول توسعها العسكري بسخاء 💢#الإمارات تمول مشروع بناء قاعدة عسكريّة للكيان على أرض #الصومال.. تفاصيل خطيرة وكارثية👇 pic.twitter.com/5pnlhemGKq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2024