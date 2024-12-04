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الصحفية الفرنسية المقتولة مارين فلاهوفيتش

مارين فلاهوفيتش صحفية فرنسية ناصرت فلسطين فعثر عليها ميتة

باسل سيد

وطن – أثارت وفاة الصحفية الفرنسية مارين فلاهوفيتش جدلًا واسعًا، خاصة أنها كانت مناصرة بارزة للقضية الفلسطينية وتعمل على إعداد وثائقي حول جرائم الاحتلال في غزة.

عُثر على جثتها بشرفة منزلها في مارسيليا، وسط مطالبات بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الوفاة.

ورغم نفي السلطات وجود شبهة جنائية، إلا أن ناشطين رجحوا فرضية الاغتيال، مشيرين إلى تعرضها لضغوط من جهات معادية لفلسطين.

وتظل أسباب وفاتها الغامضة مثار تساؤلات في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

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