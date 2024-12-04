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المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي المعتقل في سجون السيسي

“كفنوني بلباس السجن”.. يحيى عبد الهادي يقتل بالبطيء في معتقلات السيسي

وطن

وطن – تصدّر اسم المهندس يحيى حسين عبد الهادي (68 عامًا) مواقع التواصل، بعد تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة رغم معاناته الصحية.

ويواجه المعارض المصري والضابط السابق اتهامات تتعلق بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، وسط استياء شعبي ودعوات لإطلاق سراحه بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة داخل المعتقل.

وكان عبد الهادي قد اعتقل مسبقًا بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، ليعاد احتجازه رغم صدور عفو رئاسي بحقه في 2022.

ووصّى عبد الهادي بتكفينه بملابس السجن، مما أثار جدلاً واسعاً حول ظروف احتجازه وسلامته.

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