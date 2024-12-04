“كفنوني بلباس السجن”.. يحيى عبد الهادي يقتل بالبطيء في معتقلات السيسي

وطن – تصدّر اسم المهندس يحيى حسين عبد الهادي (68 عامًا) مواقع التواصل، بعد تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة رغم معاناته الصحية.

ويواجه المعارض المصري والضابط السابق اتهامات تتعلق بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، وسط استياء شعبي ودعوات لإطلاق سراحه بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة داخل المعتقل.

وكان عبد الهادي قد اعتقل مسبقًا بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، ليعاد احتجازه رغم صدور عفو رئاسي بحقه في 2022.

ووصّى عبد الهادي بتكفينه بملابس السجن، مما أثار جدلاً واسعاً حول ظروف احتجازه وسلامته.

🔴 تهمته خطيرة جدا وهي “كلمة حق في وجه #السيسي“.. النظام يواصل تنـ ـ ـكيله بالمهندس #يحيى_حسين_عبدالهادي، لتداهمه أزمة قلبية في المعتقل وأثناء التحقيق معه استدعت نقله للعناية 👈المهندس المعارض والضابط السابق بالجيش، أوصى المحامين “بأن يكون لباس سجنه هو كفنه، ليحاجج به كل من ظلـ… pic.twitter.com/6bS2TV0ZiO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2024