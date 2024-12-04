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ووثق برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تزيد عن 1000% في غزة

غزة تواجه الجوع والموت.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1000%

سالم حنفي

وطن – يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعًا كارثية، حيث بات الوصول إلى الغذاء صراعًا يوميًا للبقاء.

ووثق برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا.

وأكدت الأمم المتحدة أن التهديد بالموت جوعًا أو مرضًا أصبح واقعًا مريرًا للمدنيين المحاصرين.

وتعليق الأونروا إيصال المساعدات بعد تعرض شاحناتها للسرقة زاد من تفاقم الأزمة، وسط مناشدات دولية لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.

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