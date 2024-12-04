غزة تواجه الجوع والموت.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1000%

وطن – يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعًا كارثية، حيث بات الوصول إلى الغذاء صراعًا يوميًا للبقاء.

ووثق برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا.

وأكدت الأمم المتحدة أن التهديد بالموت جوعًا أو مرضًا أصبح واقعًا مريرًا للمدنيين المحاصرين.

وتعليق الأونروا إيصال المساعدات بعد تعرض شاحناتها للسرقة زاد من تفاقم الأزمة، وسط مناشدات دولية لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.

🔴 بين ارتفاع الأسعار بنسبة 1000% ومصاعب الوصول إلى الغذاء بفعل شحته وعراقيل الاحـ ـ ـتلال أمام دخول المساعدات وسرقتها من عصـ ـ ـاباته.. 📜 كيف أصبحت الكلمات عاجزة عن وصف حال الفلسطينيين؟ pic.twitter.com/1xvgCLAvXf — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2024