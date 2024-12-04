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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تفعيل الأحكام العرفية لأول مرة منذ 40 عامًا

دبابات في الشوارع والبرلمان محاصر.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

باسل سيد

وطن – في تطور غير مسبوق، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تفعيل الأحكام العرفية لأول مرة منذ 40 عامًا، وأغلقت قوات الجيش البرلمان ومنعت النشاطات الحزبية.

المدرعات والمروحيات اجتاحت شوارع سيول وسط اشتباكات عنيفة مع المحتجين. يأتي القرار بدعوى مواجهة “القوات الشيوعية” وتهديدات كوريا الشمالية.

في حين اعتبرت المعارضة الخطوة قمعية وغير مبررة، وسط حالة ترقب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة.

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