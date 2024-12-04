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القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تجاهلت تحذيرات مسبقة بشأن خطط المقاومة الفلسطينية،

تحقيقات جديدة حول 7 أكتوبر.. وفضيحة لإسرائيل

خالد السعدي

وطن – كشفت تحقيقات إسرائيلية جديدة حول 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى عن إخفاقات خطيرة للجيش الإسرائيلي.

لجنة تحقيق شكلها الجيش خلصت إلى أن القيادة الجنوبية تجاهلت تحذيرات مسبقة بشأن خطط المقاومة الفلسطينية، واستبعدت إمكانية اقتحام الجدار الأمني.

كما أثارت الوثيقة المعروفة بـ”جدار أريحا” جدلاً كبيرًا بعد تجاهلها. ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس الأركان لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن القادة العسكريين.

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