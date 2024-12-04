تحقيقات جديدة حول 7 أكتوبر.. وفضيحة لإسرائيل

وطن – كشفت تحقيقات إسرائيلية جديدة حول 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى عن إخفاقات خطيرة للجيش الإسرائيلي.

لجنة تحقيق شكلها الجيش خلصت إلى أن القيادة الجنوبية تجاهلت تحذيرات مسبقة بشأن خطط المقاومة الفلسطينية، واستبعدت إمكانية اقتحام الجدار الأمني.

كما أثارت الوثيقة المعروفة بـ”جدار أريحا” جدلاً كبيرًا بعد تجاهلها. ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس الأركان لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن القادة العسكريين.

🔴فضـ ـ ـيحة كبيرة لإسرائيل “والجيش الذي لا يقهر”..

👈 كشفت عنها تحقيقات جديدة عن 7 أكتوبر وعملية طـ*ـوفان الأقـ*ـصى.. فما الذي تم الوصول إليه من قبل لجنة تحقيق خاصة شكلها جيش الاحتلال؟👇 pic.twitter.com/7d1644lsUY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2024