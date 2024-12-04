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ثلث الشباب اليهودي حول العالم يُظهرون تعاطفًا مع حركة حماس

استطلاع يصدم الإسرائيليين.. هل اقتربت نهاية الصهيونية؟

باسل سيد

وطن – كشف استطلاع حديث أجرته منظمة “موزاييك يونايتد” التابعة لحكومة الاحتلال أن نحو ثلث الشباب اليهودي حول العالم يُظهرون تعاطفًا مع حركة حماس.

حيث أظهر 37% من الشباب اليهودي في الولايات المتحدة تعاطفًا مع المقاومة مقارنة بـ7% فقط في دول أخرى.

واعتبر 42% منهم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو ما وصفه الإسرائيليون بالمفاجأة الصادمة، بينما رآه المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه مؤشرًا على بداية نهاية الصهيونية.

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