ردع العدوان.. لماذا اختارت الفصائل المسلحة هذا التوقيت الحاسم؟

وطن -في عملية عسكرية مفاجئة شمال غرب سوريا، أطلقت هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة عملية “ردع العدوان”، متجاوزة خطوط التماس في إدلب لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.
تزامنت العملية مع انشغال روسيا بحرب أوكرانيا، وتراجع الدعم الإيراني بعد ضربات إسرائيلية قاسية.
🔴لماذا الآن؟ قراءة في أسباب إطلاق عملية ”#ردع_العدوان“..#روسيا منشغلة عن الأسد بحرب أوكرانيا.. ميلـ ـ ـيشيات #إيران تلقّت ضربات قاصمة داخل #سوريا.. #حزب_الله منشغل في حرب جنوب #لبنان👇 pic.twitter.com/VWxqlf7g3V
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 2, 2024
-
اقرأ أيضا: