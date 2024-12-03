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ردع العدوان.. لماذا اختارت الفصائل المسلحة هذا التوقيت الحاسم؟

سالم حنفي

وطن -في عملية عسكرية مفاجئة شمال غرب سوريا، أطلقت هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة عملية “ردع العدوان”، متجاوزة خطوط التماس في إدلب لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.

تزامنت العملية مع انشغال روسيا بحرب أوكرانيا، وتراجع الدعم الإيراني بعد ضربات إسرائيلية قاسية.

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