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خطة إسرائيلية لابتلاع الضفة الغربية.. مخطط استيطاني يهدد الفلسطينيين

خالد السعدي

وطن – تكشف إسرائيل عن خطة استيطانية شاملة تهدف لتحويل الضفة الغربية إلى جزء من سيادتها الكاملة.

تشمل الخطة بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإلغاء السلطة الفلسطينية لتحل محلها سلطات بلدية تخضع للاحتلال.

بالإضافة إلى بنية تحتية ضخمة تشمل محطات طاقة وطرق سريعة تربط المستوطنات بإسرائيل.

الخبراء يحذرون من محاولة الاحتلال فرض واقع جديد يهدد مستقبل الفلسطينيين ويعزز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج).

الخطة تُعد تطوراً خطيراً في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية.

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