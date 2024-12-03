خطة إسرائيلية لابتلاع الضفة الغربية.. مخطط استيطاني يهدد الفلسطينيين

وطن – تكشف إسرائيل عن خطة استيطانية شاملة تهدف لتحويل الضفة الغربية إلى جزء من سيادتها الكاملة.

تشمل الخطة بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإلغاء السلطة الفلسطينية لتحل محلها سلطات بلدية تخضع للاحتلال.

بالإضافة إلى بنية تحتية ضخمة تشمل محطات طاقة وطرق سريعة تربط المستوطنات بإسرائيل.

الخبراء يحذرون من محاولة الاحتلال فرض واقع جديد يهدد مستقبل الفلسطينيين ويعزز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج).

الخطة تُعد تطوراً خطيراً في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية.

🔴الكشف عن تفاصيل أخطر خطة إسرائيلية لتعميق الاستـ ـ ـيطان في مناطق #الضفة_الغربية..

👈بنود الخطة تتضمن التوغل في أعماق الضفة وتتضمن تحديد مصير #السلطة_الفلسطينية👇 pic.twitter.com/ONkkQZVVv4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 2, 2024