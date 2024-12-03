الإمارات تضرب إيران في سوريا.. هل يقبل بشار الأسد بعرض ابن زايد؟

وطن – كشفت “رويترز” عن مبادرة أمريكية-إماراتية تهدف لإبعاد رئيس النظام السوري بشار الأسد عن إيران، حيث تتضمن رفع العقوبات الأمريكية مقابل قطع علاقته بطهران ووقف دعم حزب الله.

وجاء العرض قبل اجتياح فصائل المعارضة لحلب، ما أثار اهتمامًا واسعًا مع قرب انتهاء أجل العقوبات في ديسمبر.

وتسعى الإمارات لتعزيز علاقتها مع دمشق، لكن الدعم الإيراني للأسد يهدد المبادرة.

في المقابل، تواصل طهران دعم الأسد لمواجهة المعارضة. وتأتي هذه التحركات ضمن حراك دبلوماسي مكثف وسط تغيرات فرضتها عملية “ردع العدوان”.

🔴محمد بن زايد يستغل الفرصة عقب اقتراب فصائل المعارضة من الإطـ ـ ـاحة بالأسد.. تفاصيل عرض أمريكي ـ إماراتي لـ #بشار_الأسد 👈ما علاقة #إيران و #حزب_الله؟ وهل تستفز تحركات ابن زايد طهران التي تهـ ـ ـدد #الإمارات دائما بالقصـ*ـف والتدمـ*ـير عبر أذرعها في المنطقة؟👇 pic.twitter.com/GOfZKWyqAn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 2, 2024