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الإمارات تضرب إيران في سوريا.. هل يقبل بشار الأسد بعرض ابن زايد؟

باسل سيد

وطن – كشفت “رويترز” عن مبادرة أمريكية-إماراتية تهدف لإبعاد رئيس النظام السوري بشار الأسد عن إيران، حيث تتضمن رفع العقوبات الأمريكية مقابل قطع علاقته بطهران ووقف دعم حزب الله.

وجاء العرض قبل اجتياح فصائل المعارضة لحلب، ما أثار اهتمامًا واسعًا مع قرب انتهاء أجل العقوبات في ديسمبر.

وتسعى الإمارات لتعزيز علاقتها مع دمشق، لكن الدعم الإيراني للأسد يهدد المبادرة.

في المقابل، تواصل طهران دعم الأسد لمواجهة المعارضة. وتأتي هذه التحركات ضمن حراك دبلوماسي مكثف وسط تغيرات فرضتها عملية “ردع العدوان”.

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