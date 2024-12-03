إذا اجتمع المحمدان فالشيطان ثالثهما.. ما المؤامرة الجديدة؟

وطن – التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في زيارة غير اعتيادية إلى الإمارات، تزامنت مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53.

ناقش الطرفان ملفات إقليمية حساسة، أبرزها التوترات حول تحدي الإمارات لخفض حصص الإنتاج في أوبك+، والخلافات التي أضرت بمشاريع رؤية 2030، مثل نيوم.

تناول اللقاء أيضًا قضايا الوضع الإقليمي في غزة ولبنان وسوريا، مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما تحمله هذه العودة من ضغوط للتطبيع مع إسرائيل.

تشير هذه الزيارة إلى محاولات لتوحيد المواقف بين البلدين بعد توتر العلاقات في الفترة الأخيرة.

🔴 ماذا في لقاء المحمّدين “الخاصّ”..

👈 ابن سلمان يصل إلى أبوظبي في زيارة غير معلنة ليلتقي ابن زايد.. هل يكون لقاء حسم التّطـ ـ ـبيع بين المملكة والكيان بوساطة شيـ*ـطان العرب؟؟ pic.twitter.com/PeA8tj0cvg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 2, 2024