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هشام العلوي يفتح النار على ابن عمه محمد السادس.. “الملكية خطر على استقرار المغرب”

خالد السعدي

وطن – الأمير هشام العلوي، ابن عم العاهل المغربي، يفتح النار على نظام الملكية في المغرب، معتبرًا أنه يعوق الديمقراطية ويكرس الحكم المطلق والقمع.

في حديثه لـ”فرانس24″، دعا العلوي إلى تبني نموذج ملكية دستورية على غرار بريطانيا أو إسبانيا.

كما انتقد بشدة خطوة التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أنها تمت دون مراعاة إرادة الشعب، بل لتحقيق مصالح القصر وشراء صمت المنظمات الدولية عن ممارسات قمعية.

هشام العلوي الذي تنازل عن لقبه الملكي، اختار أن يكون صوتًا شعبيًا داعيًا للإصلاح السياسي والاقتصادي.

 

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