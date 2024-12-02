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الرجل الأضعف في فتح و “مهرب الهواتف”.. روحي فتوح خليفة محمود عباس

وطن

وطن – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً دستورياً يقضي بتولي روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئاسة السلطة بشكل مؤقت في حال غياب الرئيس.

القرار يمنح فتوح فترة 90 يوماً لإجراء انتخابات، ما يُفسر كخطوة لتجنب صراعات الخلافة بين قيادات فتح.

رغم تاريخه السياسي الطويل، يواجه فتوح انتقادات إعلامية إسرائيلية ووصفاً بأنه يفتقر للنفوذ، بجانب ماضيه المثير للجدل بفضيحة فساد عام 2008.

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