الرجل الأضعف في فتح و “مهرب الهواتف”.. روحي فتوح خليفة محمود عباس

وطن – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً دستورياً يقضي بتولي روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئاسة السلطة بشكل مؤقت في حال غياب الرئيس.

القرار يمنح فتوح فترة 90 يوماً لإجراء انتخابات، ما يُفسر كخطوة لتجنب صراعات الخلافة بين قيادات فتح.

رغم تاريخه السياسي الطويل، يواجه فتوح انتقادات إعلامية إسرائيلية ووصفاً بأنه يفتقر للنفوذ، بجانب ماضيه المثير للجدل بفضيحة فساد عام 2008.

🔴”#روحي_فتوح” سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب.. من يكون “الرجل الأضعف” في حركة فتح، ولماذا اختار #محمود_عباس “مهرب الهواتف” خليفة له؟👇 pic.twitter.com/z2H2W1gZAP — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 30, 2024