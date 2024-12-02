الجزائر تطيح بشبكة تهريب مغربية.. 15 موقوفًا وعلاقة مشبوهة بالأمن المغربي

وطن – في تطور لافت، أطاحت السلطات الجزائرية بشبكة تهريب مغربية عابرة للحدود تديرها عناصر بتواطؤ أمني من الرّباط.

تم توقيف 18 شخصًا، بينهم 15 مغربيًا، بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية وصولًا إلى أوروبا.

الشبكة تستغل تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب لتجنيد الضحايا، ما يثير تساؤلات حول دور الأمن المغربي في هذا الملف.

هذه العملية تأتي بعد سلسلة محاولات لزعزعة استقرار الجزائر منذ تطبيع المغرب مع الكيان المحتل.

🔴#المغرب لا يريد خيرا لـــ #الجزائر.. مازالت السّلطات الجزائريّة تحبط عمليات الاخـ ـ ـتراق والتهجير الممنهج للمغاربة في اتّجاه أراضيها👇 pic.twitter.com/wrlawCgX0G — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 1, 2024