“أحضان وتعازِ”.. وفد إماراتي رسمي في إسرائيل

وطن – في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، أرسلت الإمارات وفدًا رسميًا بقيادة رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الاتحادي، علي النعيمي، إلى تل أبيب للتعزية في عائلة الحاخام تسفي كوغان، الذي قُتل في الإمارات مؤخرًا.

تزامنت الزيارة مع استمرار حرب الإبادة في غزة، مما أثار انتقادات على منصات التواصل.

النعيمي، المعروف بدعمه لاتفاقات إبراهيم، وصفها بأنها منصة لتحقيق الاستقرار رغم الجدل حول التطبيع.

🔴خطوة جديدة من #الإمارات تُظهر مدى تقاربها مع إسرائيل .. وفد رسمي في #تل_أبيب للتعزية في الحاخام الإسرائيلي #تسفي_كوغان الذي قتل في الإمارات قبل أيام.. فما التفاصيل؟! pic.twitter.com/wVkWcCH4IN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 30, 2024