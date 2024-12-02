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“أحضان وتعازِ”.. وفد إماراتي رسمي في إسرائيل

باسل سيد

وطن – في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، أرسلت الإمارات وفدًا رسميًا بقيادة رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الاتحادي، علي النعيمي، إلى تل أبيب للتعزية في عائلة الحاخام تسفي كوغان، الذي قُتل في الإمارات مؤخرًا.

تزامنت الزيارة مع استمرار حرب الإبادة في غزة، مما أثار انتقادات على منصات التواصل.

النعيمي، المعروف بدعمه لاتفاقات إبراهيم، وصفها بأنها منصة لتحقيق الاستقرار رغم الجدل حول التطبيع.

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