في رسائل رسمية.. لماذا غضب المرشد الإيراني من بشار الأسد؟

وطن – نقل المبعوث الشخصي لخامنئي، علي لاريجاني، رسائل هامة إلى بشار الأسد وقادة لبنان حول ملفات حساسة تخص إيران وحزب الله.

كشفت مصادر إيرانية أن الأسد ارتكب أخطاءً في إدارة العلاقة مع طهران وحزب الله، خاصة بعد قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة للميليشيا في القصير.

الرسائل حملت تحذيرات إيرانية بضرورة ضبط العلاقة والالتزام بالدعم اللوجستي للحزب، وسط ضغوط إسرائيلية متزايدة وتوتر في الملعب السوري.

🔴رسائل غاضبة بعثها المرشد الإيراني إلى #بشار_الأسد .. فما هذه الرسائل وما أسباب غضب #خامئني؟🎥👇 pic.twitter.com/cGwIBTtiFH — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2024