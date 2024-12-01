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“عدوان فرنسي على الجزائر من بوابة المغرب”.. ماذا يحدث؟

باسل سيد

وطن – تتصاعد التساؤلات في الجزائر حول نوايا فرنسا بشن عمل عدائي ضد البلاد، وسط تقارير عن شحنات أسلحة فرنسية وصلت إلى الجيش المغربي.

هذا التحرك يثير الشكوك حول دور باريس في إشعال نزاع إقليمي، خصوصًا بعد تصريحات مثيرة من السفير الفرنسي في المغرب.

زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمنطقة وتصاعد النفوذ العسكري الفرنسي على الحدود الجزائرية تزيد من احتمالات المواجهة.

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