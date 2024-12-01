“عدوان فرنسي على الجزائر من بوابة المغرب”.. ماذا يحدث؟

وطن – تتصاعد التساؤلات في الجزائر حول نوايا فرنسا بشن عمل عدائي ضد البلاد، وسط تقارير عن شحنات أسلحة فرنسية وصلت إلى الجيش المغربي.

هذا التحرك يثير الشكوك حول دور باريس في إشعال نزاع إقليمي، خصوصًا بعد تصريحات مثيرة من السفير الفرنسي في المغرب.

زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمنطقة وتصاعد النفوذ العسكري الفرنسي على الحدود الجزائرية تزيد من احتمالات المواجهة.

🔴جدل واسع في #الجزائر في ظل تقارير تتحدث عن استعدادات فرنسية لشن عـ ـ ـدوان على الجزائر من بوابة #المغرب مع تفاقم التوترات بين الجارين العربيين..

ماذا يحدث وما سيناريوهات الهـ ـ ـجوم العسـ ـ ـكري المرتقب؟👇 pic.twitter.com/237fcWkkYC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2024