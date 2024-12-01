بحث
الرئيسيةالهدهد

صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة والصين.. هل ولى زمن الجفاء؟

باسل سيد

وطن – شهدت العلاقات الصينية الأمريكية تطورًا نادرًا بعد صفقة تبادل سجناء شملت 3 معتقلين من كل جانب. العملية جاءت بعد سنوات من التوتر وأيام طويلة من التفاوض بين الطرفين.

الخارجية الصينية وصفت الاحتجاز الأمريكي لمواطنيها بـ”غير القانوني”، بينما أكدت واشنطن أن مواطنيها سيعودون قريبًا.

الصفقة تفتح تساؤلات عن توقيتها، قبل أشهر من احتمالية عودة ترامب، وعن تأثيرها على العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين عالميتين.

 

  • اقرأ أيضا:
فضيحة سياسية ثقيلة.. بايدن يهاجم الصين علنًا

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث

حمل تطبيق وطن

عن وطن

وطن صحيفة مستقلة تصدر عن Watan News LLC في ولاية كالفورنيا الأمريكية منذ عام 1991

Copyright © Watan News LLC