صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة والصين.. هل ولى زمن الجفاء؟

وطن – شهدت العلاقات الصينية الأمريكية تطورًا نادرًا بعد صفقة تبادل سجناء شملت 3 معتقلين من كل جانب. العملية جاءت بعد سنوات من التوتر وأيام طويلة من التفاوض بين الطرفين.

الخارجية الصينية وصفت الاحتجاز الأمريكي لمواطنيها بـ”غير القانوني”، بينما أكدت واشنطن أن مواطنيها سيعودون قريبًا.

الصفقة تفتح تساؤلات عن توقيتها، قبل أشهر من احتمالية عودة ترامب، وعن تأثيرها على العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين عالميتين.

🔴صفقة تبادل سجناء نادرة بين واشنطن وبيكين.. لماذا الآن؟ وهل تمهّد لعودة الودّ بين الصّين والولايات المتّحدة الأميركية؟ pic.twitter.com/wEcUFlVlcL — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2024