بحث
الرئيسيةالهدهد

دبي تحتضن أول مصنع للبيرة في الخليج

سالم حنفي

وطن – أعلنت شركة هاينكن الألمانية خطتها لبناء أول مصنع لإنتاج البيرة في الخليج بمدينة دبي، التي تُعرف بانفتاحها السياحي.

سيبدأ البناء في عام 2025، مع افتتاح متوقع في 2027. المصنع سيعزز مكانة دبي كوجهة سياحية بارزة، في ظل تخفيف القيود على الكحول.

الإمارات تسعى لجذب مزيد من السياح والاستثمارات، وسط تنافس إقليمي مع أبوظبي والرياض لتوسيع هامش الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.

  • اقرأ أيضا:
أول مصنع للبيرة في أبو ظبي.. انحناء إماراتي أمام رغبات جذب السياح

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث

حمل تطبيق وطن

عن وطن

وطن صحيفة مستقلة تصدر عن Watan News LLC في ولاية كالفورنيا الأمريكية منذ عام 1991

Copyright © Watan News LLC