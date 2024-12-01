دبي تحتضن أول مصنع للبيرة في الخليج

وطن – أعلنت شركة هاينكن الألمانية خطتها لبناء أول مصنع لإنتاج البيرة في الخليج بمدينة دبي، التي تُعرف بانفتاحها السياحي.

سيبدأ البناء في عام 2025، مع افتتاح متوقع في 2027. المصنع سيعزز مكانة دبي كوجهة سياحية بارزة، في ظل تخفيف القيود على الكحول.

الإمارات تسعى لجذب مزيد من السياح والاستثمارات، وسط تنافس إقليمي مع أبوظبي والرياض لتوسيع هامش الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.