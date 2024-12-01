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تلويح بعد الخسائر.. هل اقترب انتهاء العملية العسكرية بشمال غزة؟

سالم حنفي

وطن -في ظل اشتداد الحصار على شمال غزة وثبات المقاومة الفلسطينية، تتصاعد التكهنات حول انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في جباليا قريبًا.

تقارير الاحتلال تشير لخسائر كبيرة تجاوزت 30 جنديًا، وسط مخاوف على حياة الأسرى في حال استمرار القتال.

العمليات الإسرائيلية تستهدف تدمير بنية المقاومة، لكن النقاش يدور حول تحديد أهداف واضحة للمرحلة القادمة.

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