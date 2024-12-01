تلويح بعد الخسائر.. هل اقترب انتهاء العملية العسكرية بشمال غزة؟

وطن -في ظل اشتداد الحصار على شمال غزة وثبات المقاومة الفلسطينية، تتصاعد التكهنات حول انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في جباليا قريبًا.

تقارير الاحتلال تشير لخسائر كبيرة تجاوزت 30 جنديًا، وسط مخاوف على حياة الأسرى في حال استمرار القتال.

العمليات الإسرائيلية تستهدف تدمير بنية المقاومة، لكن النقاش يدور حول تحديد أهداف واضحة للمرحلة القادمة.

🔴مع تكبُّد جيش الاحتـ ـلال الكثير من الخسائر على يد الـoـقاومة الفلسطينية في #شمال_غزة.. تلويح إسرائيلي لافت بخصوص قرب انتهاء العملية العسكرية هناك،، فما القصة؟👇🎥 pic.twitter.com/R95KsBm6GD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2024